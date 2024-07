Arrampicata sportiva gli italiani in gara giorno per giorno alle Olimpiadi 2024 | calendario orari esatti dove vederli in tv

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 23 luglio 2024) Siamo a un passo dall’inizio delledi Parigi: venerdì 26 luglio ci sarà la cerimonia d’apertura e la rassegna a cinque cerchi andrà in scena dal 27 luglio all’11 agosto. Gli azzurri nell’proveranno a stupire, con qualche speranza in tutte le discipline di salire sul podio e quindi andare a medaglia. Gare diche saranno distribuite tutte nella seconda parte delle. Si comincerà lunedì 5 agosto con le qualificazioni dello speed femminile che coinvolgeranno Beatrice Colli. L’eventuale finale per lei sarà poi mercoledì 7 agosto. Programma che sarà denso da martedì 6 agosto per Laura Rogora e Camilla Moroni, entrambe impegnate nel boulder e lead. Si comincerà con la semifinale del boulder il 6 agosto, per poi completare con il lead giovedì 8 agosto. In caso di approdo in finale, la lotta per le medaglie sarà sabato 10 agosto.