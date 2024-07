Andrea Pucci Omaggio a Morricone e il Bepi | cosa fare stasera a Bergamo e provincia

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di martedì 23 luglio 2024) Lo spettacolo diall’arena della fiera di, l’al Lazzaretto, Ila Birra N’Banda a San Paolo D’Argon, cinema all’aperto e altro ancora. Sono diverse le iniziative organizzate in Bergamasca nella serata di martedì 23 luglio. Ecco gli appuntamenti.alle 21.30 all’Arena Fiera aandrà in scena lo spettacolo “C’è sempre qualche non va”, conalle 21.30 al Lazzaretto disi terrà il concerto “– Musiche da Oscar”. Un viaggio imperdibile e travolgente dentro l’arte di uno dei più grandi compositori del Novecento, il Maestro Ennio. Protagonista strumentale del concerto sarà il prestigioso Ensemble Le Muse diretto dal MaestroAlbertini.