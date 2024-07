AAA tesoretto cercasi Palladino non lo vede Il Manchester ci riprova Amrabat è tutto da rifare

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 23 luglio 2024) Il contratto, il suo contratto, dopo il no al riscatto milionario da parte delUnited adesso dice esattamente questo: Sofyantorna a disposizione della Fiorentina a cui è legato da un accordo in scadenza nel giugno del 2025. Punto. Che poi, saltando dal burocratese di un accordo legale, alla semplice (ma ingombrante) realtà significa questo: da oggi, domani, o quando sarà,dovrà presentarsi a Firenze, fare le visite mediche di rito d’inizio stagione e poi cominciare ad allenarsi. Ma, per essere obiettivi, la vicendanon è esattamente così fluida e risolvibile. Per un paio di ragioni. Primo: la Fiorentina, anche se questo dovrebbe dirlo direttamente, non sembra così interessata e motivata a sfruttare il centrocampista marocchino.