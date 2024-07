80 milioni per Osimhen? Il Napoli gela il PSG | Non scherziamo'

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di martedì 23 luglio 2024) Il PSG presenta un’offerta al ribasso per: 80contro i 130 della clausola. Ilrifiuta. Le ultime da Repubblica sulla trattativa. PSG offre 80perrifiuta La saga-PSG si arricchisce di un nuovo capitolo. Secondo quanto riportato da Repubblica, il club parigino ha presentato un’offerta al ribasso per l’attaccante del, ben lontana dalle richieste degli azzurri.al PSG: offerta shock e rifiuto delIl quotidiano rivela: “Gli sceicchi proprietari della più forte e ricca squadra francese hanno infatti presentato un’offerta al ribasso da 80, nettamente inferiore alla clausola rescissoria da 130 scritta a lettere cubitali nel contratto di Victor”. Una mossa che non è stata accolta positivamente dal