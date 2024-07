WWE | Aggiornamenti sull’interesse verso di Rhio e DELTA

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di lunedì 22 luglio 2024) la WWE recentemente ha messo sotto contratto Stephanie Vaquer, che vedremo presto in NXT. Tuttavia un nuovo report ha svelato che un’altra superstar internazionale non si aggiungerà al roster della federazione, al contrario dei vari rumors usciti recentemente. Corey Brennan di Fightful ha riportato che non ci sono state offerte o accordi per portare nella compagnia, l’attuale campionessa TCW Women’s Championship in Inghilterra, anche se è stata invitata a Clash at the Castle come parte di un gruppo talent in visita al Performance Center. Brennan inoltre ha scritto chesarebbe aperta ad una eventuale offerta anche perché già in possesso del visto per gli Stati Uniti. Il report inoltre rivela che alcune fonti NXT erano concentrati sulle aggiunte di Giulia e Vaquer, anche senon sarebbe stata invitata al PLE se la società non fosse interessata.