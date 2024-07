Un posto al sole trama 22 luglio 2024 | Michele e Filippo preoccupati

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di lunedì 22 luglio 2024) La nuova settimana di programmazione di Unalsi aprirà ancora all'insegna della crisi coniugale che stanno vivendo Guido e Mariella. Le anticipazioni della soap opera partenopea relative alla puntata che andrà in onda lunedì 22, infatti, sottolineano che Silvia eproveranno ancora una volta a mediare tra i due coniugi. I due, in particolare, cercheranno di alleggerire la tensione che si è creata tra la Altieri e Del Bue, ma la vigilessa sarà molto stanca e frustrata per l'atteggiamento del marito. Mariella, di recente, ha scoperto che Guido ha perso la testa per Claudia Costa, ma inizialmente ha deciso di non affrontare il discorso con il consorte. Con il passare dei giorni, però, la Altieri ha capito di non essere più in grado di reggere l'indifferenza del vigile e gli ha chiesto se si fosse innamorato dell'attrice.