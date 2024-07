Terribile incidente per il pullman turistico | perdono la vita 22 persone

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di lunedì 22 luglio 2024) Un camion e unsi sono scontrati, nel duro frontale hanno perso la22, molti anche i feriti Uno scontro fatale, tragico, quello avvenuto sulla nota catena delle Ande, lungo la parte boliviana. A riferire della trista notizia è il quotidiano nazionale El Deber, che racconta di untra un autobus colmo di turisti e un camion. A perdere lasono state 22, 16 sono i feriti, alcuni di questi in condizioni molto gravi. Il, che apparteneva alla compagnia Nordic Buss, era diretto verso il Cile dove avrebbe dovuto portare tutti i viaggiatori, ma non è mai arrivato a destinazione. Era all’altezza della città di Patacamaya, si stava dirigendo verso il valico di frontiera con il territorio cileno, Tambo Quemado, percorso popolare per il turismo. Durotra camion e(Ansa Foto) – Notizie.