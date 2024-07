Tav via al montaggio della talpa bis | Da novembre la nuova galleria

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 22 luglio 2024) I conci continuano ad arrivare in questi giorni nel cantierone di Campo di Marte. Questi enormi prefabbricati di cemento si fonderanno negli anelli che rivestiranno le pareti del secondo tunnel nel la pancia di Firenze fino a una profondità massima di 25 metri. È la‘dispari’, l’altra metà del sottoattraversamento Tav, che renderà Firenze sarà percorribile sottoterra sia verso Roma che Milano. A scavarlo ci penserà una seconda fresa, identica ad Iris, che da Campo di Marte si farà la tana verso la stazione di Castello: un piccolo treno lungo 100 metri che, come la gemella, frantumerà la roccia lasciandosi alle spalle il vuoto, poi rivestita dai conci. Un nome, laancora non c’è l’ha, ma fra i tecnici si mormora quello di Beatrice: la musa di Dante che al XXXI canto del Paradiso svanisce anticipandogli la visioneluce.