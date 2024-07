Spettacoli ed eventi in città via al bando per finanziare i progetti

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 22 luglio 2024) Il Comune (nella foto Tommaso Sacchi, assessore alla Cultura) ha approvato l’avviso pubblico di selezione per i contributi a favore di soggetti culturali operanti ina sostegno didi spettacolo per l’anno 2024. Possono essere ammessi al contributo i soggetti che presentanoednell’ambito del cinema, della musica, del teatro, del circo contemporaneo e della danza, anche a carattere multidisciplinare, caratterizzati da elevata qualità artistica, originalità e capacità di rappresentare generi e tendenze della scena nazionale. Rientrano in questa sezione ia valenza educativa/formativa, commemorativa, aggregativa e di ricerca e sperimentazione.