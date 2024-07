Santini e ’Opera maestra’ | E’ vero | l’ho suggerita io Ha lavorato sempre bene

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 22 luglio 2024) e Antonella Marchionni "Tutto lineare e tranquillo. Scrivete questo nel giornale. E’ tutto lineare e tranquillo". Massimiliano, ex consigliere comunale ed ex candidato nella lista "Città in Comune", era la mente creativa della passata legislatura Ricci, il deus ex machina di tanti eventi in città nonché l’inventore del Palio dei bracieri. Lo abbiamo intervistato a proposito della nostra inchiesta sui 329.196 euro pagati dal 2022 a oggi dall’amministrazione comunale a due associazioni culturali che condividono la stessa sede legale: una di queste è appunto "Opera Maestra" di Stefano Esposto e l’altra si chiama "Stella Polare". Massimiliano, in che periodo ha avuto un incarico esterno per il Comune e di che cosa si è occupato? "avuto durante il mandato di Matteo Ricci e mi sono occupato di eventi e della comunicazione del sindaco.