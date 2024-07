Peste suina monitoraggio dell’Asl

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 22 luglio 2024) E’ stato un allevatore del posto, pochi giorni fa, a rinvenire la carcassa di un cinghiale risultato poi positivo alle analisi per la Psa nel territorio del Comune di Zeri. La scoperta lungo la strada comunale che dalla foce di Adelano conduce a una località dove sono presenti alcuni gruppi di case abitate. Intanto, si è messa in moto la procedura da attuarsi in questi casi da parte delle autorità sanitarie e amministrative. Sabato l’Asl ha eseguito una “azione di ricerca attiva“ partendo esattamente dal punto in cui il cinghiale morto è stato trovato e monitorando minuziosamente una vasta area circostante, alla ricerca di eventuali altri selvatici deceduti o moribondi per capire la portata del fenomeno.