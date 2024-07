Non hanno documenti né biglietti | coppia di trentini nasconde i nipoti nel bagagliaio e si imbarca sul traghetto dalla Sardegna

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 22 luglio 2024) Unadi turistineldella macchina perrsi sulGrimaldi da Olbia a Livorno: non avevano idei bambini e non potevano fare ianche per loro. Un rientro dalle vacanze a dir poco “stravagante” quello dellache, non in grado di fornirevalidi ai– un maschio e una femmina di 10 e 12 anni -, ha deciso di chiuderli neldella macchinata suldiretto a Livorno. I due zii, entrambi 45enni, avevano intrapreso il viaggio di ritorno dalle ferie invia mare, portando con loro ini, ma senza considerare un dettaglio a dir poco importante: l’assenza deidei due bambini.