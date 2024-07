Morto il regista Salvatore Piscicelli addio al maestro del cinema che ha ispirato i grandi

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 22 luglio 2024), figura unica e pionieristica nella storia delitaliano, ci ha lasciato questa mattina, domenica 21 luglio, a Roma all’età di 76 anni., scrittore e produttore,è stato un punto di riferimento irrinunciabile per il mondo della settima arte italiana. Soltanto il mese scorso, la rassegna “Doppio sogno” gli aveva dedicato una serata d’onore a Villa Pignatelli, organizzata da Galleria Toledo. Questo evento si è svolto in occasione della pubblicazione di una raccolta di saggi a lui dedicata, “La magnifica illusione”, curata da Alberto Castellano e pubblicata dalla casa editrice napoletana Martin Eden. Durante la serata, è stato proiettato il suo primo film, “Immacolata e Concetta”, del 1980, in versione restaurata.