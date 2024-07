Montepiano torna il Monteloud Rock Fest nel parco del Poggetto

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 22 luglio 2024)(Prato), 22 luglio 2024 - Dopo il grande successo dello scorso annoil, per la sua seconda edizione, promettendo un’indimenticabile giornata di musica. Ilival si terrà nuovamente nel suggestivo scenario deldel, ae vedrà la partecipazione di quattro band inedite. Il2024 è un miniival di musicanel quale, oltre ai concerti, è possibile mangiare, bere e fare shopping. Si terrà il 27 luglio, in una location immersa nella natura quale ildel. I cancelli apriranno alle ore 18 ed il primo concerto è previsto alle ore 19. L'offerta di cibo prevederà un fresco aperitivo iniziale, per accogliere i partecipanti, seguito da una varietà di opzioni di street food adatte a soddisfare tutti i gusti, e tanta buona birra, per rinfrescarsi durante tutta la giornata.