Manchester City ipotesi Donnarumma in caso di partenza di Ederson

(Di lunedì 22 luglio 2024) Ilpotrebbe presto sferrare un clamoroso attacco per portare in Premier League Gianluigi. A sganciare la “bomba” di mercato è talkSPORT, che spiega come i Citizens potrebbero dover affrontare ladi. Il portiere, arrivato all’Etihad Stadium nel 2017, è in scadenza nel 2026 ed è molto attratto dalla Pro League saudita. Indi un suo addio, la squadra allenata da Pep Guardiola dovrebbe scegliere se promuovere Stefan Ortega a titolare o cercare un profilo più blasonato che fornisca garanzie. Ecco quindi che spunta fuori il nome di, che tra l’altro secondo i media britannici non avrebbe affatto escluso un approdo in Premier League.indidiSportFace.