Macché overtourism c’è solo qualche picco

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 22 luglio 2024) "Quando sento parlare di ’’ o ’mangificio’ per indicare l’affollamento di visitatori nella nostra città, penso che si trattidi una percezione di alcuni dovuta ad alcuni momenti. Ci vorrebbero dei dati per suffagrare certe affermazioni". Daniele Ravaglia, numero uno della Fondazione Bologna Welcome, la strutturaper la promozione turistica del territorio partecipata da Comune, Città metropolitana e Camera di commercio fa il punto sul settore a Bologna e dintorni. Ravaglia, come sta andando questa prima parte di stagione turistica estiva? "Abbiamo dei dati decisimante positivi, sia in città sia in provincia, e questo è ancora più importante, perché Bologna Welcome ha l’obiettivo di sviluppare il turismo nella città metropolitana. I cammini in Appennino, ad esempio, hanno avuto una crescita esponenziale, così si aiuta anche l’economia del circondario".