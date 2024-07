Liscio contro rock Tutto esaurito alla Rocca

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 22 luglio 2024) La formula della serata era ‘’, mafine dell’evento chi fosse il vincitore non aveva più nessuna importanza. La sfida ha avuto luogo sabato sera nella cornice delladi Ravaldino e ha visto protagoniste due band giovanili ‘made in Cosascuola’: da un lato i Santa Balera che lo scorso febbraio hanno portato ‘Romagna mia’ sul palco di Sanremo, dall’altro i Ranaway, finalisti all’edizione 2023 del talent show ‘Tu si que vales’. I due gruppi, rigorosamente dal vivo e senza base musicale, nel corso della serata si sono alternati con brani della tradizione dele altri, invece,, seguendo temi precisi come, ad esempio, l’amore, gli inni o l’estate. Al pubblico era affidato il compito di scegliere la loro versione preferita sfruttando lo strumento per eccellenza offerto alle platee: l’applauso.