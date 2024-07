Lecce caccia al bomber | Gotti chiama Nzola serve una mano dalla Fiorentina

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 22 luglio 2024) Ilcontinua a lavorare in maniera certosina nel calciomercato estivo. Il club salentino, archiviati i primi rinforzi firmati Pantaleo Corvino, ha finalizzato la cessione di Pongracic allafirmando una plusvalenza importante che porta liquidità da poter investire subito sul mercato. Soldi che, chissà, potrebbero presto prendere nuovamente la via di Firenze.suunaIl sogno di calciomercato delsiMbala, attaccante molto stimato da Lucache lo ha già allenato allo Spezia. Ilangola, chiusoconcorrenza di Kean, sarebbe disposto a lasciare Firenze ma la trattativa non è delle più semplici. Il costo del cartellino si aggira sugli 8-10 milioni, lo stipendio da 1.