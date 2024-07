Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 22 luglio 2024)e detonatori elettrici provenienti dall’Europa e diretti verso la, dove sarebbero stati utilizzati per degli attentati. Questa lafattafiliale di San Pietroburgo del Servizio di sicurezza russo (Fsb), che ha spiegato di aver bloccato una canale per le forniture. Il materiale, come spiegatostampa russa, sarebbe stato trasportato in diverse spedizioninascosto in cavità di pezzi di ricambio per auto. Leggi anche: USA, Kamala Harris e Trump si contendono la vittoria: vicinissimi nei sondaggi L’agenzia di stampa statale russa Ria Novosti ha scritto che levità di coloro che pianificavano un attentato terroristico inerano supervisionate dall’ufficio del presidente ucraino Vladimir Zelensky.