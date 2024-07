La Mens Sana prepara il ‘colpo grosso’ Domani prevista la firma del ‘lungo’

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 22 luglio 2024) E’ attesa perladel primo dei due lunghi che mancano all’appello in casaBasketball, alle prese con la definizione del roster in vista della partecipazione al torneo di B Interregionale nel girone B insieme alle altre due senesi e alle varie San Miniato, Empoli, Cecina, Castelfiorentino, Legnaia, Spezia, Arezzo, Quarrata e Lucca. Il direttore generale Riccardo Caliani è stato bravo a costruire otto decimi di un roster sulla carta competitivo senza avere per quasi due mesi nessuna certezza riguardo alla categoria nella quale sarebbero stati inseriti i biancoverdi.