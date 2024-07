Jennifer Lopez compleanno in anticipo a tema Bridgerton senza Ben

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di lunedì 22 luglio 2024)non ha voluto aspettare il 24 luglio per festeggiare i propri 55 anni. Ha così trasformato lo scorso weekend nella propria festa di. Un grande evento con tantissimi amici masuo marito Ben Affleck. Qualora qualcuno avesse bisogno di ulteriori conferme sulla loro profonda crisi. Carrozze e cavalli alla festa, considerando come ilscelto sia stato. IldiNon è stato di certo un anno semplice per, che aveva una gran voglia di festeggiare i suoi 55 anni e ripartire da zero. Lo ha fatto in grande stile, come al solito. I mezzi di certo non mancano per realizzare una festa in maniera incredibile. Stavolta si è lasciata ispirare da uno degli show più amati di Netflix: