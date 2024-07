Il regalo inestimabile di re Carlo per il principe George

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di lunedì 22 luglio 2024) ReIII è diventato nonno per la prima volta con la nascita del figlio delWilliam e dellassa di Galles, Kate Middleton. Il, nato nel 2013, è stato il primo nipote dell’attuale sovrano ed è destinato a prendere il suo posto un giorno. I tabloid inglesi raccontano che dopo la nascita del piccolo, l’alloradi Galles fece al nipote un dono importante e simbolico. La Famiglia Reale inglese ha delle regole severe che riguardano i doni. I reali inglesi, infatti, non possono accettare regali troppo costosi, soprattutto se brandizzati. Nelle occasioni tipiche, come il Natale, inoltre, decidono di scambiarsi regali più simbolici che costosi. Tuttavia, in alcuni casi, si sono verificate delle eccezioni. ReIII, ad esempio, ha fatto un dono davvero speciale al suo primo nipote, ilquando era più piccolo.