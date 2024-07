Il commercio via mare è aumentato del 22 per cento nel 2023

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 22 luglio 2024) Il trasporto marittimo sta mostrando una “notevole resilienza” nonostante le difficoltà del momento storico acuite dalla crisi del Mar Rosso che ha avuto notevoli ricadute sulmarittimo. Nelilviaglobale “èdel 2,2 perraggiungendo 12,3 miliardi di tonnellate” e le previsioni per l’immediato futuro sono “positive”. Ilvia, si prevede, “crescerà del 2,4 peral 2024 e del 2,6 peral 2025”. Nelle sede delle Gallerie Italia in via Toledo a Napoli, l’undicesimo Rapporto Annuale “Italian Maritime Economy”, elaborato da Srm (Centro studi collegato al Gruppo Intesa Sanpaolo) e intitolato quest’anno “Le nuove sfide dei porti dell’area euro-mediterranea. La crisi nel Mar Rosso e le trasformazioni imposte dai modelli green”, analizza l’impatto delle crisi sulmarittimo, tra criticità e possibilità.