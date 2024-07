Il Bologna è arrivato in ritiro | un’accoglienza da Champions a Valles

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 22 luglio 2024)(Bolzano), 22 luglio 2024 - Quando alle 18.24 il pullman delgira la curva di fronte all'hotel Abis Dolomites, il centinaio di tifosi presenti esplode in un urlo collettivo. E' la passione dache qui asi respira incrociando le magliette rossoblù. Scendono tutti i giocatori, con Castro, Orsolini e De Silvestri i più acclamati per distacco. Ma in generale l'accoglienza è carica di entusiasmo e affetto per tutti. Anche per Vincenzo Italiano a cui i tifosi gridano un "benvenuto mister" che sgorga dal cuore. Il nuovo allenatore delringrazia dispensando grandi sorrisi. Non c'è Calafiori, idolo di tantissimi tifosi, ma la brutta notizia era già arrivata con la lista ufficiale dei convocati diramata all'ora di pranzo. "Lo capiamo, difficile dire di no a un'offerta come quella dell'Arsenal", è il sentimento comune.