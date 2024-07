Hockey azzurrine punite da un autogol nella finalina continentale L’Italia Under 17 sfortunatissima Ma Messora è fra le migliori

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 22 luglio 2024) Si conclude con un buon quarto posto, ma pieno di rimpianti, l’avventura agli Europei17 dipista della modenese Teresa. La manifestazione si è conclusa sabato ad Olot in Spagna con la vittoria delle padrone di casa e, che leavevano conquistato con il terzo posto nel girone di qualificazione, l’avversaria più forte non è stata la Francia, ma la sfortuna.punita a due minuti dal termine dei tempi regolamentari da unaautorete. Non è così bastata la rete con cui proprioaveva aperto le marcature, quarto goal in cinque gare.