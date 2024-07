Frank Underwood al posto di Biden? La campagna social tra finzione e realtà

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di lunedì 22 luglio 2024) “Choose wisely”, si legge su X, “My turn #FU2024”, e ancora “I have survived worse”. A scrivere è un volto noto per gli appassionati di serie televisive e politica americana. Si tratta del già presidente degli Stati Uniti, personaggio interpretato da Kevin Spacey nella serie House of Cards andata in onda dal 2013 al 2018, che aveva come sfondo proprio quello che si muove nel sottobosco della politica Usa, tra primarie e corsa alla presidenza, colpi bassi e colpi di scena, tra cui (spoiler) la morte del suo protagonista arrivata più per ragioni esterne che di trama (lo scandalo sessuale che coinvolse Spacey). House of Cards ha raccolto a piene mani dalle campagne presidenziali per ispirare i suoi racconti: prima ancora della lotta per la presidenza, quella per le primarie, che senza esclusione di colpi vedono scontrarsi candidati dello stesso partito.