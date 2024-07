Fiamme in una villetta I carabinieri vedono il fumo e intervengono Immobile inagibile

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 22 luglio 2024) Siena, 22 luglio 2024 –al piano superiore di unaieri a Sinalunga, in via della Cappella, poco prima delle 13. Il rogo è stato domato ma i vigili del fuoco, intervenuti sul posto anche con un tecnico da Siena, hanno dichiaratol’. A richiamare l’attenzione deidella stazione locale, in una domenica particolarmente afosa, è stato ilnero che si levava in quella zona. Non c’è voluto molto, giunti per primi in via della Cappella, a comprendere l’emergenza: leerano al secondo piano, già evidenti, il proprietario cercava di spegnerle utilizzando, invano, un tubo dell’acqua. I militari hanno gestito la situazione con fermezza e organizzazione. Non hanno esitato ad intervenire facendo immediatamente uscire di casa sia il 39enne che la sua compagna, unitamente al cane della coppia.