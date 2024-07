È morto il famoso attore italiano | ha fatto la storia del cinema

Leggi tutta la notizia su tvzap

Social. Èil, aveva ottantanove anni. Si è spento lo scorso 19 luglio 2024 presso l'ospedale di Catania in seguito ad alcune complicazioni polmonari dovute al contagio da Covid-19. La sua scomparsa ha lasciato un grande vuoto nel mondo del. Èil: addio ad Aldo Puglisi Aldo Puglisi èall'età di ottantanove anni. Si è spento all'ospedale di Catania nella giornata di venerdì, 19 luglio 2024, in seguito ad alcune complicazioni polmonari dovute al contagio da Covid-19. I funerali si terranno domani, martedì 23 luglio 2024, alle ore 09.30 presso piazza Santa Maria di Gesù a Catania.