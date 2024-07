Dupe o fake | c’è davvero differenza?

Leggi tutta la notizia su amica

(Di lunedì 22 luglio 2024) È quando ti copiano che sai di avere vinto, ma nella moda funzionacosì? La discussione suis, ovvero le repliche low cost di tutti i best-seller di stagione, si fa sempre più interessante, coinvolgendo tanto le grandi maison quando i piccoli brand emergenti. A far sorgere fiumi di domande e interrogativi è latras e, se ancora ne esiste una. Quando è lecito acquistare qualcosa di simile (ma non uguale) a un capo di lusso? Chi ci guadagna? Chi ci rimette? Tra vinti e vincitori, una questione nata puramente per scopi economici è ora diventata una tematica sociale. L’hashtag #su TikTok conta oltre 3,6 miliardi di visualizzazioni e la popolarità dei falsi non falsi continua la sua scalata al successo.