Dalla Bercy Arena a Tahiti Tutti gli impianti di Parigi 2024

Leggi tutta la notizia su agi

(Di lunedì 22 luglio 2024) AGI - Da. Le Olimpiadi diche saranno ufficialmente aperte venerdì 26 per concludersi domenica 11 agosto, si svolgeranno in 34 siti tra stadi,e le onde della Polinesia. Stadi e palazzetti multifunzionali che in passato hanno ospitato già importanti eventi sportivi - sula Coppa del mondo di calcio del 1998 - ma anche concerti di star della musica internazionale.segnerà anche il ritorno del pubblico sugli spalti dopo un'assenza di otto anni. L'ultima volta con le tribune olimpiche animate dai tifosi risale a Rio de Janeiro 2016. Causa pandemia di coronavirus le Olimpiadi di Tokyo 2020 vennero rinviate all'anno successivo ma senza pubblico.(15.000 spettatori): è un luogo emblematico della cultura e dello sport in Francia e a