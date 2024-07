Cosa ha deciso la Consulta sul Payback

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di lunedì 22 luglio 2024) Le imprese dei dispositivi bio-medicali, raccontano i bene informati, non l’hanno presa bene, se non altro perché proprio non se lo aspettavano. Difficile, d’altronde, fare altrimenti. La, dopo aver rinviato la sua decisione di oltre un mese, ha confermato la legittimità costituzionale di fondo del, il meccanismo che impone alle aziende che riforniscono le regioni e le loro sanità di dispositivi medicali, di concorrere allo sforamento dei tetti di spesa. Certo, i giudici riunitisi in camera di consiglio nella mattinata e usciti nel primo pomeriggio, hanno ammesso nella loro sentenza l’esistenza di criticità nella norma. Ma è comunque un colpo alle imprese del settore, ora con ogni probabilità costrette al pagamento di 1,1 miliardi di euro, a fronte degli sforamenti di spesa per il quadriennio 2015-2018.