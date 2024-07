Chi ci guadagna?

Leggi tutta la notizia su butac

(Di lunedì 22 luglio 2024) Il titolo di quest’articolo non riguarda una bufala, anche se per decidere di scriverlo sono partito da una segnalazione e da un meme che ho visto circolare nei giorni scorsi, questo: Nel meme vediamo l’autore del canale Seek Truth Speak Truth nel suo percorso da credente della Terra piatta a sostenitore dei fatti – perlomeno sulla questione Terra piatta. Ma non è di Terra piatta che voglio parlare con voi oggi. Partiamo dal titolo del video più in basso: I am an Ex Flat Earther. You are being manipulated by conmen Che tradotto: Sono un ex terrapiattista. Siete manipolati da truffatori Ecco, il mio punto di partenza è proprio quello, partire dai truffatori. L’altra segnalazione che ha ispirato questo piccolo editoriale riguardava un articolo pubblicato su SondrioToday il 20 luglio 2024: “Stanno cambiando il clima”; manifesti affissi in diverse località della provincia.