Cade con lo scooter Giovanni muore così a soli 21 Incidente o omicidio

(Di lunedì 22 luglio 2024) Bari – Un ragazzo di 21 anni è caduto dalla sua moto in via Gentile, nel quartiere Japigia e, nel tragitto verso l’ospedale, è morto. Aveva ancora addosso il casco quando è stato notato da un passante che ha chiamato subito il 118, intervenuto mentre il giovane era in fin di vita. La sua moto è stata ritrovata ad alcuni metri di distanza. L’ipotesi più probabile è quella dell’ma gli inquirenti non escludono nessuna ipotesi, tanto che all’inizio si è subito pensato a unSulla dinamica di quanto accaduto ci sono accertamenti in corso. Procede la Polizia di Stato. L’area è stata transennata e chiusa al traffico dalla Polizia municipale. La vittima,Vittore, 21 anni, aveva varie ferite sul volto ed è stato trasportato al Policlinico di Bari. Il giovane è morto una volta giunto al pronto soccorso.