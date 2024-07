Autonomia differenziata nel Sannio parte la campagna di raccolta firme per il Referendum

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 22 luglio 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“La Federazione Provinciale di Benevento del Partito Democratico, nell’ambito dell’ampio e plurale Comitato dei Promotori, ha avviato ladelledelcontro l’, la legge “Spacca Italia” voluta dalla Lega di Salvini. Grazie alla CGIL Benevento per aver provveduto alla propedeutica vidimazione dei Moduli che sono già in distribuzione presso i nostri Circoli Territoriali”. – così in una dichiarazione congiunta Luciano Valle (Segretario CGIL) e Giovanni Cacciano (Segretario PD) “La Legge sull’va abrogata perché spaccherà l’Italia in tante piccole patrie, aumenterà i divari territoriali e peggiorerà le già insopportabili diseguaglianze sociali, a danno di tutta la collettività e, in particolare, di lavoratrici e lavoratori, pensionate e pensionati, giovani e donne.