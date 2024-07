Autonomia differenziata costituito il comitato per il referendum ad Aversa

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 22 luglio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoSi èoggi adil nucleo iniziale delterritoriale per ilabrogativo della legge sull’. Delfanno parte i referenti di partiti e liste del centrosinistra, dei sindacati, delle associazioni che già aderiscono alnazionale e che hanno iscritti, militanti o referenti ade movimenti e associazioni che volessero aggiungersi a questo primo nucleo. Ilha tenuto oggi la riunione costitutiva e ha indetto l’organizzazione di un evento di mobilitazione e di raccolta firme per il prossimo giovedì 25 luglio, a partire dalle ore 18.00, in via Roma, angolo Pelosi.