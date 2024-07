Aspettando il Napoli che sarà

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

A centrocampo c'è l'ok di massima per le partenze di Lindstrom e Cajuste, con il danese che riflette sull'Everton e lo svedese che potrebbe ricevere offerte da club di Premier League e Bundesliga. Stesso destino potrebbe riguardare a breve Gaetano sul quale c'è il Cagliari in pressing. In un reparto già in precedenza sguarnito dagli addii dei vari Demme, Dendoncker e Traore', sono rimasti quindi a disposizione soltanto Lobotka, Anguissa e Folorunsho. In mediana potrebbero arrivare Potrebbero quindi arrivare due rinforzi in mediana.