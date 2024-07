Amano Corpus Animae | la più grande mostra occidentale realizzata su e con Yoshitaka Amano

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di lunedì 22 luglio 2024) (Adnkronos) – Non si è ancora conclusa, ma ha già registrato un successo incredibile la campagna Kickstarter lanciata da Lucca Comics and Games per avere la possibilità di aggiudicarsi tra le altre cose l'esperienza di visitare l'esposizione direttamente accompagnati da: un evento eccezionale con un numero limitato di 40 biglietti. Tra le molte ricompense L'articolo: la piùsu e conproviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.