Adelaide difende le api e lo racconta nei podcast | Contadina per passione

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 22 luglio 2024) CAPRESE MICHELANGELO Le api cambiano il mondo.Valentini, 31 anni, di Caprese Michelangelo, è una imprenditrice agricola, ma non solo. Insegnante, attivista con, da sempre, un sogno: cambiare il mondo. Dopo averlo girato il mondo e toccato con mano che un’agricoltura "diversa" da quella estensiva era possibile, ha creato una piccola azienda agricola che produce ortaggi, uova e prodotti apistici nel pieno rispetto della terra e degli animali. Una realtà, quella di Mamanui Regenerative Farm, nata (anche) per dimostrare che un’agricoltura rigenerativa è possibile.per amore della terra, e legata alle tradizioni familiari "Sì, laper l’insegnamento, sono infatti anche consulente nel settore agricolo, viene sicuramente da mia nonna, non a caso, che era insegnante.