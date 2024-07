Accadde oggi 22 luglio | Miroslav Tanjga ed altre ricorrenze

Leggi tutta la notizia su glieroidelcalcio

(Di lunedì 22 luglio 2024) 22edLo scorso 13abbiamo accennato a Roger Quenolle, vincitore della Coppa di Francia nel 1949: quel trofeo lo celebrò anche Georges Moreel, nato il 221924. Diciassette mesi fa Enrico Di Mauro su questo portale vi aveva detto di possedere nella sua collezione la maglia del Genoa di Tiziano Manfrin, il qualeavrebbe festeggiato i settant’anni. Ne compie sessanta l’ex portiere Gian Paolo Pinna, 45 presenze in Serie B tra Lucchese e Ancona. Il 221964 è nato, in Italia ricordato principalmente per essere stato il vice allenatore del Bologna del compianto Mihajlovic. GLIEROIDELCALCIO.COM (Antonio Capotosto) L'articolo, 22edproviene da Gli Eroi del Calcio.