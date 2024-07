Ultimo saluto ad Antonio Iascone Suo il progetto di Casa Virtus

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 21 luglio 2024) L’all’ingegner, ieri mattina, nella chiesa della Santissima Annunziata a Porta Procula, in via San Mamolo. In tanti hanno voluto partecipare alle esequie di un grande professionista definito "poliedrico, geniale senza paura di esplorare nuovi linguaggi. E con la capacità di non prendersi troppo sul serio", come lo ha ricordato Marco Cucinella, architetto, designer e amico di. Fra i tanti progetti ideati per la città dall’ingegnerc’èin via dell’Arcoveggio e, da poco, con il suo team, si era concentrato sulla Bolognina, in particolare su di una palazzina in via del Battiferro. L’edificio è stato demolito e poi ricostruito.ha fatto un grande lavoro dando vita a un lavoro mirato sul residenziale contemporaneo: unche pone molta attenzione sul verde, gli spazi esterni come i balconi e sulla luce.