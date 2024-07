Tre serate di note danza e teatro Arriva il Summer musical festival

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 21 luglio 2024) Musica,si fondono per tre appuntamenti tutti da scoprire all’arena Beniamino Gigli. Protagonista del "" sarà la compagnia La Fenice che, sotto la direzione artistica e la regia di Giacomo Moresi, proporrà tre spettacoli che vedranno la presenza di alcuni gperformer del panorama italiano del, come Oscar Genovese che reciterà in Rocky Horror, Roberto Rossetti e Francesco Properzi per La Rosa Incantata. Ilprenderà il via giovedì prossimo, alle 21, con il leggendario "Rocky horror live concert show", un’opera rock travolgente che, attraverso musica e performance stravaganti, porterà il pubblico in un viaggio oltre i confini del tempo e dello spazio. La direzionee sarà affidata a Marco Pangrazi e Simone Giorgini, con la partecipazione di Oscar Genovese nei panni del Dott. Scott.