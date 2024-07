Torna in scena Raggi | il piano per fregare Conte con l' appoggio di Grillo

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di domenica 21 luglio 2024) La lunga marcia di Virginiaper accreditarsi come l'alternativa alla leadership di Giuseppe. I due non si amano, questo non è un segreto. Giuseppe l'ha esclusa dalle parlamentarie del 2022 e dalle liste per le Europee di quest'anno, motivando la scelta con la regola dei due mandati che da sempre caratterizza il Movimento. «Considerando quello zero spiegò- comunque sta svolgendo un terzo mandato». Lei rispose che non fu vittima di un'esclusione ma che scelse di non candidarsi al Parlamento per «contrarietà verso le alleanze strutturali e i campi progressisti con i partiti tradizionali». Ed è proprio l'alleanza con i Dem che sta animando la faida interna tra progressisti e ortodossi nel Movimento 5 Stelle. Da una parte ci sonoe i suoi che vorrebbero evolversi rispetto ai valori originari che ispirarono il Movimento.