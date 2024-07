Torna a casa in bici | violentata a bordo strada | orrore su una 55enne chi è il 24enne arrestato

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 21 luglio 2024) Un giovane di 24 anni, di origini pakistane, è statocon l'accusa di violenza sessuale su una donna di 55 anni.I carabinieri della Stazione di Marcaria, in provincia di Mantova, intorno alle ore 02 dello scorso 16 luglio, erano stati allertati da due guardie giurate che avevano soccorso unadi Campitello. Mentre la donna stava rientrando ain, dopo una serata trascorsa alla rituale festa d'estate di Campitello di Marcaria, sarebbe stata seguita e bloccata lungo laprovinciale 420 da un giovane sconosciuto, che con la forza l'avrebbe trascinata in una zona appartata. A questo punto la donna afferrata per il collo e immobilizzata a terra, sarebbe stata costretta a subire contro la sua volontà atti sessuali espliciti. Solo il passaggio dei vigilantes ha permesso alla donna di divincolarsi e riuscire ad allontanarsi.