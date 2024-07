The Miz | Non sono abituato a essere un babyface preferisco essere odiato

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di domenica 21 luglio 2024) The Miz ha rilasciato recentemente un’intervista a WrestleRant Radio, durante la quale è stato chiesto a quest’ultimo cosa ne pensasse riguardo al suo ruolo da baby-face all’interno del marchio rosso della WWE, ed ecco cosa ha sorprendentemente risposto la superstar di Raw: “no, non ciaffatto. Le persone mi chiedono, cosa vorresti? Beh, io adoro. Molti cattivi non amanoodiati, perciò vanno su X o su Instagram e guardano i commenti per vedere se qualche persona dice: “ oh, non mi piace, ma cavolo, è forte”, oppure “ lui non mi piace, ma cavolo, ha delle mosse assurde”. A me questo non piace.