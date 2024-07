Terremoto violentissimo magnitudo 6 2

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di domenica 21 luglio 2024) Un violentoha colpito il Paese poche ore fa. Paura tra gli abitanti del luogo e non solo. In molti hanno testimoniato di aver sentito la terra tremare a parecchi chilometri di distanza dall'epicentro del sisma. La scossa è stata registrata alle 4:53 di oggi, domenica 21 luglio 2024, ora italiana. (Continua dopo le foto) in Guatemala oggi 21 luglio 2024 di6.2 Undi6.2 ha colpito il Guatemala. Il sisma si è verificato nella serata di ieri, 21 luglio 2024, alle 20:53 ora locale che corrispondono alle 4:53 di questa mattina in Italia. La scossa è stata registrata dall'Istituto geofisico statunitense USGS.