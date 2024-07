Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 21 luglio 2024) "di Stato, che in questi giorni è di nuovo protagonista di un intenso ed emozionantel', soprattutto in periodo estivo, che fa il paio anche col messaggio lanciato dal presidente Ignazio La Russa circa l'accessostessi ai palazzi delle istituzioni. Se non tinonè un messaggio potentela crudeltà di lasciare a sé stessi i nostri amici a quattro zampe, preferendogli una vacanza, che potrebbe essere fatta insieme", spiega la senatrice Michaela, presidente del gruppo Civici d'Italia, riferendosi all'iniziativa dellal'