Schira | Napoli Cajuste sul mercato Manna sfida l’Atalanta per il sostituto

(Di domenica 21 luglio 2024), caccia aldi: Brescianini nel mirino.rivela la concorrenza dele le richieste del Frosinone.su Brescianini:alper ildiIlsembra aver individuato in Marco Brescianini il possibiledi Jens, qualora quest’ultimo dovesse lasciare il club in questa sessione di. Il centrocampista del Frosinone è al centro di un’interessantediche vede coinvolti anche altri club di Serie A. Secondo quanto riportato dall’esperto diNicolòsul suo profilo X, “Atalanta esono ancora in corsa per firmare Marco Brescianini dal Frosinone, che chiede 10-12 milioni di euro. Il Milan ha il 50% sulla vendita”.