Rugby l’Italia chiude le Summer Series battendo il Giappone 42-14

(Di domenica 21 luglio 2024) Una vittoria perre bene, nonostante un po’ di nervosismo tecnico dovuto probabilmente alla stanchezza, soprattutto quella mentale. L’Italha chiuso leil42-14 a Sapporo al termine di una gara che gli azzurri hanno sempre avuto in pugno, tranne un piccolo momento di difficoltà all`inizio del secondo tempo.è andata a segno con le mete di Capuozzo, Page-Relo, Zambonin, Alessandro Garbisi e Vintcent, trasformate da Paolo Garbisi, più tre calci dalla lunghissima distanza di Page-Relo. Per ila segno Riley con una doppietta tra il finale di primo tempo e l`inizio del secondo. Gli azzurri hanno fatto valere la superiorità della mischia tornando a vincere in terrase a sei anni dall'ultimo successo esterno. Il bilancio della tournée estiva parla di due vittorie e una sconfitta, quella contro Samoa.