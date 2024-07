Re Frederik e Mary di Danimarca | le loro vacanze estive

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di domenica 21 luglio 2024) Tempo dianche per ree per la reginadi. La coppia reale, salita al trono all’inizio di quest’anno, ha deciso di concedersi alcuni giorni di riposo in famiglia. I sovrani, però, non si sono allontanati dalpaese, ma hanno deciso di rimanere in. I media hanno fotografato il caso benvenuto che hanno ricevuto quando sono giunti dellaresidenza estiva al Castello di Grasten. Quest’anno per la prima volta ree la reginadihanno ospitato una festa nella residenza reale, situata nella regione dello Jutland, nellameridionale. L’attuale palazzo risale al XVIII secolo ed è la residenza estiva della famiglia reale danese dal 1935, quando fu ceduto all’allora principe ereditarioe a sua moglie, la principessa ereditaria Ingrid. La coppia in seguito salì al trono.