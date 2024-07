Più caldo più vermi nella spazzatura | ecco come comportarsi

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di domenica 21 luglio 2024) Quando arriva l’estate, i secchi dell’umido iniziano a pullulare di piccole larve: la guida per risolvere questo problema Siamo ormai in piena estate, le temperature si sono alzate notevolmente e il calo ha iniziato da tempo a fare effetto sulla vita delle persone. Sudorazione continua, impossibilità di muoversi serenamente per le vie della città e nei casi peggiori anche malori negli individui più sensibili. Insomma, l’estate è bella, porta le vacanze, ma anche lei ha i suoi contro. Tra questi ce n’è uno sottovalutato ma che, in effetti, causa non poco fastidio nelle case: quello dei secchi dell’umido. Quando la temperatura si fa molto elevata, questo si scalda e inizia a emanare un fetore insopportabile nelle nostre abitazioni. Con ili secchi pullulano di larve (Pixabay) – Notizie.